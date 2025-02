Паравоенна група нападна открит пазар в Судан: Жертви са предимно жени и деца (СНИМКИ)

Паравоенна група е нападнала открит пазар в град Омдурман в Судан, убивайки 54 души. Новината съобщава The Associated Press, позовавайки се на информация на здравните власти в страната. Атаката е извършена в събота от силите за бърза подкрепа на пазара Сабрейн рани най-малко 158 други, се казва в изявление на здравното министерство. В социалните мрежи вече се появиха ужасяващи кадри на кървававото нападение, а впоследствие и снимки на множество покрити тела след атаката.

Continuing the series of crimes and violations, the Rapid Support Forces target civilians in Omdurman with artillery shelling, as Al-Nou Hospital receives more than 70 bodies and dozens of injured. pic.twitter.com/1ok7NpLXB0