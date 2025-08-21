Трима се удавиха на Българското Черноморие

Трима души се удавиха по Българското Черноморие на територията на област Бургас само за денонощие, става ясно от бюлетина на областната дирекция на МВР. И трите случая са от вчера, като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево. Първият е регистриран около обяд, вторият в 16.30, а третият в 17.50 часа, става ясно от полицейските доклади.

В Созопол се е удавила 72-годишна жена от София, в Приморско на северния плаж се е удавил 35-годишен чешки турист, а в Царево - 41-годишен мъж от София.

Телата им са предадени на "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас" за аутопсия. ОЩЕ: След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

Инцидентите в морето

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август бяха 15 по неофициални данни и до този момент намаляваха в сравнение с миналата година, но след тази дата рязко имаше доста случаи на удавяния по Черноморието, както и на инциденти, свързани с атракциони, като случая в Несебър, при който дете загина, падайки от парашут.

В началото на август 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна. По-късно се удави руският театрален режисьор Юрий Бутусов, междувременно руска туристка също се удави на Черноморието.

Пак през август телата на изчезналите в бурното море в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър. ОЩЕ: Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето