Войната в Украйна:

Трима се удавиха на Българското Черноморие

21 август 2025, 12:27 часа 458 прочитания 0 коментара
Трима се удавиха на Българското Черноморие

Трима души се удавиха по Българското Черноморие на територията на област Бургас само за денонощие, става ясно от бюлетина на областната дирекция на МВР. И трите случая са от вчера, като първият е регистриран в Созопол, вторият в Приморско, а третият край Царево. Първият е регистриран около обяд, вторият в 16.30, а третият в 17.50 часа, става ясно от полицейските доклади. 

В Созопол се е удавила 72-годишна жена от София, в Приморско на северния плаж се е удавил 35-годишен чешки турист, а в Царево - 41-годишен мъж от София. 

Телата им са предадени на "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас" за аутопсия. ОЩЕ: След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

Инцидентите в морето

Фаталните инциденти по Българското Черноморие в периода от 1 юни до 8 август бяха 15 по неофициални данни и до този момент намаляваха в сравнение с миналата година, но след тази дата рязко имаше доста случаи на удавяния по Черноморието, както и на инциденти, свързани с атракциони, като случая в Несебър, при който дете загина, падайки от парашут. 

В началото на август 18-годишно момче бе завлечено от силното течение в морето край Приморско и изчезна. По-късно се удави руският театрален режисьор Юрий Бутусов, междувременно руска туристка също се удави на Черноморието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пак през август телата на изчезналите в бурното море в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър. ОЩЕ: Около тялото му имало въжета: Куче се удави в морето 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Удавяне удавени ОДМВР Бургас Българско Черноморие
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес