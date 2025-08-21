Блъснаха жена на пешеходна пътека в Стара Загора

Жена е пострадала при инцидент с лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 11:00 ч. днес на старозагорската улица "Генерал Гурко". По първоначална информация то е между лек автомобил и мъж и жена, които били на пешеходна пътека. Оказва се медицинска помощ на жената. Движението в района на местопроизшествието се регулира от полицейски екип, информират от полицията.

В средата на юли пешеходка на 68 г. беше настанена в болница с опасност за живота след катастрофа по старозагорския булевард „Крайречен“.