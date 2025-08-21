Войната в Украйна:

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Стара Загора

21 август 2025, 12:38 часа 374 прочитания 0 коментара
Жена е пострадала при инцидент с лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в  Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 11:00 ч. днес на старозагорската улица "Генерал Гурко". По първоначална информация то е между лек автомобил и мъж и жена, които били на пешеходна пътека. Оказва се медицинска помощ на жената. Движението в района на местопроизшествието се регулира от полицейски екип, информират от полицията.

В средата на юли пешеходка на 68 г. беше настанена в болница с опасност за живота след катастрофа по старозагорския булевард „Крайречен“.

Спасиана Кирилова
