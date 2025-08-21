Войната в Украйна:

Александър Джартов: В момента е спокойно, дъждът помогна в борбата с пожарите

21 август 2025, 12:26 часа 349 прочитания 0 коментара
Александър Джартов: В момента е спокойно, дъждът помогна в борбата с пожарите

Към настоящия момент може да се каже, че е сравнително спокойно, заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов относно актуалната обстановка с пожарите. За изминалото денонощие са възникнали 70 пожара, което е наполовина от това, което беше през предходните дни, обяви той, цитиран от БТА.

Джартов каза, че дъждът през последните дни е помогнал за намаляване на броя и сложността на пожарите.

Прави впечатление, че през последните години сезонът на пожарите започва по-рано и приключва по-късно. Нямаме основание да бъдем спокойни, че всичко с пожарите е приключило и няма да имаме сложни пожари до края на този сезон, коментира още Джартов. Според него може да се появят нови пожари предвид това, че предстои затопляне на времето.  

По-рано днес главен комисар Джартов присъства на брифинг, на който социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че ще бъдат осигурени 14 милиона лева за оборудване и екипировка на ГДПБЗН и на доброволните формирования за справяне с бедствията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожари Александър Джартов информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес