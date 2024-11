Скандал в Екваториална Гвинея с над 400 порнозаписа със съпруги на министри и на главния прокурор (СНИМКИ)

Повече от 400 аматьорски порноклипа с участието на високопоставен служител на Екваториална Гвинея се появиха онлайн.

Служителят, който оглавява Националната агенция за финансови разследвания, ги заснел основно в кабинета си, но също и в хотели, тоалетни и на други места. Сред партньорките му са били разпознати съпругата на главния прокурор, на директора на службата за сигурност, дъщерята на началника на полицията, роднина на президента на страната (според някои публикации става въпрос за неговата сестра), съпруги на министри, а също така собствената му етърва и бременната съпруга на чичо му.

Балтазар Ебанг Енгонг, който е и баща на шест деца, наскоро бил задържан по обвинения в корупция.

След като служители на реда претърсили кабинета му открили над 400 секс видеа, поне част от които са изтекли и публично - вероятно от самите полицейски служители. Някои от жените са дали предварително съгласие за заснемането им.

Вицепрезидентът на Екваториална Гвинея е обявил отстраняването от длъжност на всички служители, уличени в сексуални отношения в службите на министерствата. Властите обсъждат възможно наказание за заснемането на видеата.

