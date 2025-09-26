Последно предупреждение за Русия: Спрете с въздушните провокации, иначе ще сваляме самолети и дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейски дипломати масово са използвали дипломатически канали за комуникация и са предупредили Русия да спре да нарушава въздушното пространство на страните-членки на НАТО с военни самолети – в противен случай ще се стигне до сваляне на руски военни самолети. Това съобщава Bloomberg – американската информационна агенция се позовава на свои източници. Предупреждения са били отправени от Германия, Франция и Великобритания, като инициативата е тръгнала заради случая с Естония, при който три руски изтребителя МиГ-31, които се използват за изстрелване на свръхзвуковите ракети "Кинжал", останаха поне 12 минути в естонско въздушно пространство – Още: Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония

Интересен щрих от информацията за дипломатическите предупреждения от Европа към Русия – един от руските дипломати е заявил, че руските действия и нарушаването на въздушното пространство на НАТО са отговор на украинските въздушни атаки специално срещу Крим. Кремъл смята, че украинските операции нямаше да са възможни без помощта на Запада. С други думи, дори на дипломатическо ниво, неофициално, Русия не само не отрича за нарушенията, ами и директно ги признава и обяснява защо ги прави.

Извън случилото се в Естония, вече имаше още няколко случая на въздушни проблеми в Европа, най-вече в Дания – но с дронове. Отделно, френски медии съобщиха, че неизвестни безпилотни летателни апарати са били забелязани в района на френската военна база в Мурмелон-льо-Гран, департамент Марна. Това е станало в периода 21 – 22 септември. Тече разследване, а охранителните мерки са засилени – базата е с площ 10 000 хектара – Още: Тормозът с дронове продължава: Летището на датския град Олборг отново бе затворено

По темата с руските нарушения на въздушното пространство, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ясно каза пред Fox News: Подкрепям думите на президента Доналд Тръмп, че руски военни самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО, трябва да бъдат сваляни. "Знаем как да го правим – от над 40-50 години". Генералният секретар на НАТО уточни, че военните пилоти на Алианса оценяват всяка ситуация и кога да ескортират нарушители, което е минимум, но ако се налага, ще "се направи повече", за да бъдат защитени гражданите на държавите от Алианса. Рюте принизи и изречена от руския външен министър Сергей Лавров поредна порция лъжи плюс заплахи: "Лавров е руски външен министър от времето на Христос и никога нищо полезно не е излизало от устата му. Да не се съсредоточаваме много върху него" - Още: Тръмп: Страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които нарушават въздушното им пространство (ВИДЕО)

⚡️NATO Secretary General humiliates Lavrov and calls for shooting down Russian planes



"I support Trump's call to shoot down Russian planes that violate NATO airspace," said NATO Secretary General Mark Rutte.



Rutte also urged not to pay attention to Putin's ally, Lavrov:… pic.twitter.com/5rKI4DOhFn — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2025

Какво толкова ново каза Лавров? Всъщност нищо – пред Общото събрание на ООН той повтори кремълската опорка, че НАТО и ЕС искали да обявят и обявили война на Русия и участват пряко в нея (Лавров визира под „война“ войната в Украйна):

Clown Lavrov at the UN once again accused NATO and the EU of “waging war on Russia with Ukraine’s hands,” claiming they are directly involved. Standard Kremlin narrative to mask the fact that it is Russia who launched the war of aggression. pic.twitter.com/7h9KsfBvCy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста интересна е картината на бойното поле предвид руските твърдения колко територия е успяла да превземе руската армия тази година дотук. Американският президент Доналд Тръмп ясно показа, че не им вярва. А Reuters публикува информация от руското финансово министерство – че през 2026 година предвидените по план-проект разходи за „национална отбрана“ са 12,6 трилиона рубли (около 150 млрд. долара). Това обаче е по-малко, отколкото през 2025 година (13,5 трилиона рубли или около 160 млрд. долара). Руското финансово министерство уточнява, че парите ще гарантират на Русия превъоръжаване на армията ѝ съгласно годишния план, модернизация на руския военнопромишлен комплекс, като около 1 млрд. долара (87,9 млрд. рубли) ще отидат за тригодишна рамка за производство на дронове. Financial Times добавя, че Германия работи по своя инициатива за безлихвен заем от 140 млрд. евро за Украйна, който да бъде гарантиран със замразени руски активи. Инициативата всъщност предвижда Русия да върне заема, като възстанови нанесени от нея щети в Украйна за посочената сума - Още: Много е зле за репутацията на Русия. Ако това беше наша война, щеше да е свършила за седмица

На този фон – рязък скок в интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генщаб. На 25 септември са станали 200 руски пехотни атаки спрямо 160 на 24 септември. Руснаците са хвърлили 109 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 27 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4396 изстреляни снаряда, като това е с около 700 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 4774 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Основният руски фокус особено отчетливо е Покровското направление – 67 отбити руски пехотни атаки там по украински данни. Още 42 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление - там има руски напредък до североизточните покрайнини на Ямпол, а 16 – в Торецкото, с поглед към Константиновка и северния фланг на Покровск. Командващият украинските сили за безпилотни системи майор Роберт Бровди (Мадяр) съобщи за успешни украински удари по газови и химически инфраструктури в Луганска област, включително основния източник на газ за Луганската ТЕЦ (тя е преминала изцяло на въглища) и източник на газ за завода "Азот" в Северодонецк.

"Врагът прехвърли значителен брой резерви не само при Добропиля (северния фланг на Покровското направление), но и в Покровското направление. Преди няколко дни врагът започна активни настъпателни действия към Днепропетровска област, почти по целия фронт в това направление", пише украинският военен телеграм канал "Офицер", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Линията на бойните действия в Покровското направление е условна, украинците не успяват да организират плътна отбрана на Покровск и това позволява атаки срещу украинските логистични линии, коментира руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че въпреки всичко като съотношение численост – загуби, руснаците имат повече възможности от украинците за напредък и биха постигнали успехи с по-мащабни операции. Въпросът, обаче, е на каква цена и каква перспектива предвид цената ще имат, за да задържат завоюваното.

Още: Тръмп козината си мени, нравът – не. Украйна унищожи 3 руски военни самолета (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интересен анализ за войната на дронове публикува De Re Militari. В него се набляга на факта, че напоследък Украйна пак почна да използва турските дронове „Байрактар“, които не са ползвани от украинците активно от началото на войната. Причината – руската ПВО бързо намери отговор за този вид дронове. Изводът на анализа – изглежда, особено в Крим, руската ПВО е дотолкова понесла щети, че не може да се справи с Bayraktar TB2 така, както нормално би го сторила. "Атаките ясно очертават пробойни в интегрираната ПВО на Руската федерация. Те могат да се разглеждат и като индикатор за ефективността на украинските действия, насочени срещу системите за ранно предупреждение, радиолокационните станции и елементите на руския противовъздушен щит. Удари срещу подобни цели вече са документирани в Крим, Запорожка област и дори на руска територия, като основен приоритет са именно радарните комплекси", пише в анализа. И на база тези данни, заключението е, че ако нещата продължават по същия начин, Украйна би могла да почне да нанася още по-успешни удари по руски цели с крилати ракети, при това защо не собствено производство, като "Фламинго" и "Нептун".

Тази нощ имаше поредна успешна украинска атака с дронове срещу руска петролна рафинерия – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" коментира така: "На фона на бензиновата криза в няколко региона, която доведе до удължаване на забраната за износ на гориво, беше изключително разочароващо да се научи от Оперативния щаб на Краснодарския край, че "отломки от дрон са паднали върху една от инсталациите на Афипската рафинерия". Малкият пожар вече е потушен, но отново се повдигат въпроси относно системата за противовъздушна отбрана на обект, който многократно е бил подлаган на вражески удари. Особеният акцент е по отношение на изчисляването на траекторията на "отломките", които би трябвало да паднат извън защитения обект и да не причинят щети".

Още: Руска рафинерия пак гори, общински съветник от партията на Путин е намерен обесен (ВИДЕО)