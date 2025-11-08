Любопитно:

Десетки хиляди суданци бягат, за да се спасят от зверствата на паравоенни сили (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 17:58 часа 357 прочитания 0 коментара
Десетки хиляди суданци бягат, за да се спасят от зверствата на паравоенни сили (ВИДЕО)

Десетки хиляди суданци са избягали в пренаселени лагери, за да е спасят от зверствата на паравоенни сили. Това се случва след като паравоенните превзеха Ел Фашер в западния регион Дарфур, съобщи хуманитарна група в събота, а върховният комисар на ООН по правата на човека предупреди, че много други все още са в капан, пише Associated Press.  Видеоклип, публикуван от групата „Вътрешно разселени лица и бежански лагери в Судан“, тези, които стигнат до подслон в Тавила, на около 70 километра от Ел Фашер, се оказват блокирани в безплодна местност с малко палатки, много от които импровизирани от закърпени брезенти и чаршафи.

На него се виждат деца, които тичат през района, докато няколко възрастни носят голяма тенджера с храна, надявайки се, че ще е достатъчно, за да нахранят нарастващите тълпи от разселени лица.

Откакто Силите за бърза подкрепа (RSF) превзеха Ел Фашер от съперничещата армия на 26 октомври, над 16 200 души са избягали в лагерите в Тавила, каза Адам Роял, говорител на хуманитарната организация. Международната организация по миграция изчислява, че към 4 ноември около 82 000 души са избягали от града и околните райони, насочвайки се към безопасни места, включително Тавила, район, който вече е пренаселен с разселени лица от предишни атаки, като някои са извървели пътуването пеша. ОЩЕ: Една забравена война навлезе в нов етап: сигнали за етнически убийства и пълна разруха (ВИДЕО)

Войната в Судан

Ръководителите на силите за сигурност ( RSF ) и суданската армия са във война от април 2023 г., след тлеещо напрежение за контрол над третата по големина държава в Африка. Според Световната здравна организация, най-малко 40 000 души са били убити, въпреки че реалният брой може да е многократно по-висок. Около 12 милиона души са били разселени, а близо половината от населението е изправено пред остра продоволствена несигурност. ОЩЕ: Любовен триъгълник предизвика кървава баня във военна база в Южен Судан

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бягство Судан разселване Паравоенни организации
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес