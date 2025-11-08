Десетки хиляди суданци бягат, за да се спасят от зверствата на паравоенни сили (ВИДЕО)

Десетки хиляди суданци са избягали в пренаселени лагери, за да е спасят от зверствата на паравоенни сили. Това се случва след като паравоенните превзеха Ел Фашер в западния регион Дарфур, съобщи хуманитарна група в събота, а върховният комисар на ООН по правата на човека предупреди, че много други все още са в капан, пише Associated Press. Видеоклип, публикуван от групата „Вътрешно разселени лица и бежански лагери в Судан“, тези, които стигнат до подслон в Тавила, на около 70 километра от Ел Фашер, се оказват блокирани в безплодна местност с малко палатки, много от които импровизирани от закърпени брезенти и чаршафи.

На него се виждат деца, които тичат през района, докато няколко възрастни носят голяма тенджера с храна, надявайки се, че ще е достатъчно, за да нахранят нарастващите тълпи от разселени лица.

Откакто Силите за бърза подкрепа (RSF) превзеха Ел Фашер от съперничещата армия на 26 октомври, над 16 200 души са избягали в лагерите в Тавила, каза Адам Роял, говорител на хуманитарната организация. Международната организация по миграция изчислява, че към 4 ноември около 82 000 души са избягали от града и околните райони, насочвайки се към безопасни места, включително Тавила, район, който вече е пренаселен с разселени лица от предишни атаки, като някои са извървели пътуването пеша. ОЩЕ: Една забравена война навлезе в нов етап: сигнали за етнически убийства и пълна разруха (ВИДЕО)

Войната в Судан

Ръководителите на силите за сигурност ( RSF ) и суданската армия са във война от април 2023 г., след тлеещо напрежение за контрол над третата по големина държава в Африка. Според Световната здравна организация, най-малко 40 000 души са били убити, въпреки че реалният брой може да е многократно по-висок. Около 12 милиона души са били разселени, а близо половината от населението е изправено пред остра продоволствена несигурност. ОЩЕ: Любовен триъгълник предизвика кървава баня във военна база в Южен Судан