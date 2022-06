46 са мигрантите от ремаркето в Сан Антонио, загинали от топлинен удар

Още 16 души, сред които четири деца, са извадени живи от камиона и откарани в болница. Сред загиналите няма деца, съобщиха от противопожарната служба, цитирани от CNN и Reuters. Хоспитализираните мигранти страдат от изтощение и дехидратация.

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: 20+ people found dead inside truck in San Antonio, Texas#SanAntonio l #TX

According to emergency personnel, a majority of victims are migrants. The truck was found abandoned in the city’s southwestern edge.

More information as soon as it becomes available. pic.twitter.com/oR0RO935jR