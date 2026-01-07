ABC News: САЩ вече са поставили специфичен ултиматум на Венецуела да се подчинява

САЩ настояват Венецуела да прекъсне връзките си с Китай, Русия, Иран и Куба и да ограничи търговията с петрол с други партньори, ако иска да добива повече от собствения си петрол - това твърди ABC News. Администрацията на Тръмп е поставила редица условия на венецуелските власти, които трябва да бъдат изпълнени, преди Вашингтон да позволи на Каракас да увеличи добива и износа на петрол, казва американската телевизия.

Според информацията, временният президент на Венецуела Делси Родригес е получила искане от администрацията на САЩ да прекъсне дипломатическите и икономическите си връзки с Китай, Русия, Иран и Куба.

Условията включват и съгласието на Венецуела за ексклузивно енергийно партньорство със Съединените щати. Според източниците на ABC, Каракас трябва да даде предимство на американските компании при продажбата на тежък петрол и да сътрудничи със САЩ в производството и продажбата на въглеводороди. Ако това не се случи, то Венецуела може да претърпи "икономически последствия".

САЩ смятат, че Венецуела има само няколко седмици, преди страната да се изправи пред финансова несъстоятелност без активен износ на своя петрол. Американският държавен секретар Марко Рубио е говорил на закрита среща, че Венецуела скоро "ще клекне", защото петролните ѝ танкери са пълни с товар и няма къде да бъде складиран новодобит петрол, а това ефективно значи блокада на цялата индустрия. А председателят на сенатската комисия за оръжията Роджър Уикър директно заяви пред ABC, че САЩ възнамеряват да контролират петролните залежи на Венецуела.

Според AP, при американската военна операция във Венецуела са били ранени само 7 американски войници. От венецуелска страна има поне 24 загинали, отделно Куба съобщи за 32 убити кубинци - вероятно охрана на Николас Мадуро и военни съветници.

Източник: ABC News