Алкохолик или мишена? Директорът на ФБР с остра реакция към медиите (ВИДЕО)

22 април 2026, 10:01 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Никога не съм бил пиян на работа! Това каза директорът на ФБР Каш Пател, който остро критикува медиите, които го представят като алкохолик. Говорейки пред репортери за първи път, откакто беше публикувано разследването на The Atlantic, Пател заяви, че това е част от умишлена кампания за дискредитирането му. Той посочи делото си за клевета срещу списанието и предупреди други журналисти, че те може да са следващите, ако повторят твърденията.

По време на пресконференцията той се сблъска с репортер на NBC News, който се позова на твърдение от статията - че Пател веднъж не е могъл да влезе в служебния си компютър и се е страхувал, че е бил уволнен.

"Проблемът с вашите неоснователни репортажи е, че те са абсолютна лъжа. Това никога не се е случвало. Ще служа в тази администрация, докато президентът и главният прокурор искат. Никога не съм бил блокиран от системите си", каза Пател.

The Atlantic от своя страна заяви, че застава зад репортажите си и ще ги защитава в съда.

Пател също така коментира видеоклип, който го показва как пие бира в съблекалнята с членове на олимпийския отбор по хокей на САЩ след победата им над Канада в Милано. "Аз съм просто обикновен американец, който обича страната си, обича хокея и празнува с приятели, когато те спечелят злато и ме поканят", каза той.

Виолета Иванова
