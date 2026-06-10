34° в най-горещия град. Времето утре - 11 юни 2026 г.

На 11 юни 2026 г. все още сме в началото на лятото, но температурите вече набират скорост. В утрешния ден синоптиците прогнозират много високи температури. Рекордът се очаква за Пазарджик, където прогнозата е за 34 градуса, Велико Търново, Силистра и Стара Загора - 32 градуса. 31 градуса се очакват за Видин, Благоевград, Хасково и Ямбол. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони райони валежите ще са значителни и ще има градушки., показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Над морето и планините

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 8 -14 юни 2026 г.

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