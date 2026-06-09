Проблем в САЩ: Месоядна муха атакува животни

Опасен паразит, известен като муха, „ядяща“ плът, се разпространява на територията на Съединените щати. Властите в Тексас потвърдиха два нови случая на заразяване, при които ларви на паразита бяха открити в теле и куче. С тези нови случаи общият брой на засечените огнища в страната достигна четири.

Ларвите на този вид муха се впиват в жива тъкан и буквално я консумират отвътре, което може да доведе до фатален край за животното в рамките на броени дни.

САЩ са готови да инвестират над 1 милиард долара, за да спрат разпространението на заразата. Основното оръжие в тази борба ще бъде масовото пускане на стерилни насекоми в природата, които да ограничат популацията на паразита.

🪰 A dangerous flesh-eating fly is spreading across the United States



Texas authorities have confirmed two new infections. The larvae of the parasitic flesh-eating fly were found in a calf and a dog.



That brings the total number of detected cases in the country to four.



The… pic.twitter.com/442TLYHL0R — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026