Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Проблем в САЩ: Месоядна муха атакува животни

09 юни 2026, 10:27 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Проблем в САЩ: Месоядна муха атакува животни

Опасен паразит, известен като муха, „ядяща“ плът, се разпространява на територията на Съединените щати. Властите в Тексас потвърдиха два нови случая на заразяване, при които ларви на паразита бяха открити в теле и куче. С тези нови случаи общият брой на засечените огнища в страната достигна четири.

Ларвите на този вид муха се впиват в жива тъкан и буквално я консумират отвътре, което може да доведе до фатален край за животното в рамките на броени дни.

САЩ са готови да инвестират над 1 милиард долара, за да спрат разпространението на заразата. Основното оръжие в тази борба ще бъде масовото пускане на стерилни насекоми в природата, които да ограничат популацията на паразита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Животни муха Плът
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес