Кабинетът "Радев":

Работа в чужбина: Съвети как да не попаднете в капана на некоректни посредници

10 юни 2026, 12:34 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Работа в чужбина: Съвети как да не попаднете в капана на некоректни посредници

Чеклист с въпроси за безопасно започване на работа в чужбина разработиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ), съобщиха от агенцията. Информацията в него засяга най-важните въпроси, на които всеки, заминаващ за работа в чужбина, трябва да може да отговори, за да избегне риска от измама. Публикувани са и важни контакти и линкове към институции, които при проблем могат да съдействат на работещите навън.

ОЩЕ: Засилва се търсене на кадри в търговията и туризма

Преди дни от ГИТ припомниха, че изпращането на работа в чужбина изисква писмен документ с условията на труд и заплащането.

Според начина на изпращане може да има трудов договор с работодателя в приемащата държава, когато заминаването е чрез фирма посредник, акт за изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа или споразумение за командироване.

Всеки трябва да получи преди заминаването си и писмена информация за минималните изисквания на труд в страната, в която отива – допустимо работно време, минимално заплащане, заплащане при работа на официален празник и за извънреден труд, празничните дни и т.н. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вижте повече ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
работа в чужбина измама
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес