Работа в чужбина: Съвети как да не попаднете в капана на некоректни посредници

Чеклист с въпроси за безопасно започване на работа в чужбина разработиха от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ), съобщиха от агенцията. Информацията в него засяга най-важните въпроси, на които всеки, заминаващ за работа в чужбина, трябва да може да отговори, за да избегне риска от измама. Публикувани са и важни контакти и линкове към институции, които при проблем могат да съдействат на работещите навън.

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Преди дни от ГИТ припомниха, че изпращането на работа в чужбина изисква писмен документ с условията на труд и заплащането.

Според начина на изпращане може да има трудов договор с работодателя в приемащата държава, когато заминаването е чрез фирма посредник, акт за изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа или споразумение за командироване.

Всеки трябва да получи преди заминаването си и писмена информация за минималните изисквания на труд в страната, в която отива – допустимо работно време, минимално заплащане, заплащане при работа на официален празник и за извънреден труд, празничните дни и т.н.

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