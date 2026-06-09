Тръмп отново поставя каруцата пред коня и обявява победа над Иран до седмици

Президентът Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати ще обявят "пълна победа" над Иран през следващите две седмици на участие в подкрепа на сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина, който участва на предварителните избори във вторник, съобщава CNN. "В момента преговаряме и те искат да сключат много добра сделка. Готови са да ни дадат всичко, готови са да не ни дадат никакво ядрено оръжие, каза Тръмп. Мисля, че печелим тази битка, това ще бъде пълна победа, ще се случи много скоро и цените на петрола ще се сринат", каза Тръмп. Още: По заръка на Тръмп: Израел реши да спре атаките срещу Иран (ВИДЕО)

Край на войната отново за две седмици?

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Това не е първият път, когато той дава обещания за "две седмици". Прекратяването на огъня с Иран, обявено на 7 април, първоначално трябваше да продължи две седмици, докато двете страни постигнат споразумение за прекратяване на войната.

На въпрос защо Иран не се е съгласил на сделка, ако отчаяно иска да сключи такава, както е казвал многократно, президентът отговори: "Защото са силни. Гордеят се. Има неща, за които никога не са си мислили, че ще правят, но ще трябва да ги направят. Нямат избор. Отнема малко време."

Тръмп заяви пред Axios, че е предупредил израелския премиер Бенямин Нетанях да не нанася удари по Иран.

Тръмп каза, че Израел е дал на Съединените щати "много късно уведомление" за ударите по Иран в неделя, които вече са спрели. В същото време Нетаняху сигнализира, че ударите могат да се възобновят.

Докато Тръмп продължава да работи за постигане на споразумение за прекратяване на войната с Иран, той каза, че пет регионални държави са го призовали да се намеси с Нетаняху след последните удари.

"Тези държави бяха много загрижени. Те харесват сделката, която преговаряме", каза Тръмп, без да уточнява кои държави са се свързали с него. Ирански представители също са се свързали с него, каза Тръмп, казвайки, че ще спрат огъня, ако Израел се отдръпне.

"Обадиха ни се и казаха, че няма да извършват повече атаки и ни помолиха да кажем на Израел да не извършва повече атаки", каза Тръмп пред Axios.

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