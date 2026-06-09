След като не успя с Гренландия, Тръмп планира да купи друга територия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подготвя оферта за над 17 млрд. евро за нова територия, на фона на изоставянето на първоначалните си планове да купи Гренландия. Решението му вероятно обаче ще срещне ожесточен отпор, пише британския Mirror.

Според нови доклади Доналд Тръмп обмисля като вариант островите Чагос, след като се отказа от неуспешните си планове за закупуване на Гренландия.

Суверенитетът на контролирания от Великобритания архипелаг в Индийския океан е предмет на продължаващи дискусии между правителството на Обединеното кралство и Мавриций, като споразумението за отстъпване на суверенитета беше замразено по-рано тази година, след като САЩ оттеглиха подкрепата си. На островите се намира "Диего Гарсия" - съвместна британско-американска военна база, в която се намират "суперсекретни" съоръжения в регион под стратегическа заплаха от Китай.

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Покупка чрез заобикаляне на Великобритания

Сега се твърди, че Тръмп се стреми да купи Чагос за САЩ в опит да се откаже от сделката с Гренландия, която се провали по-рано тази година заради силната опозиция от страна на съюзниците от НАТО.

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Според съобщенията, планът "Чагос" би включвал пълно заобикаляне на Обединеното кралство. Едно предложение, за което се твърди, че е било разработено от Белия дом и министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, включва определянето на островите като суверенни и вече не като британска територия в Индийския океан, така че САЩ да могат да договорят директна покупка с Мавриций.

Твърди се, че американски представители се опасяват, че ако Мавриций поеме контрола над архипелага, това би могло да отвори вратата за морски шпионаж и да компрометира сигурността на базата "Диего Гарсия".

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Остава неясно дали Мавриций, чийто суверенитет над островите е признат от международни съдилища, би приел американска оферта, след като преди това е подписал споразумение за отдаване под наем на островите обратно на Великобритания за 99 години, преди САЩ да се откажат от сделката. Експерти предполагат, че окончателното закупуване на територията може да струва около 20 милиарда долара (над 17 млрд. евро).