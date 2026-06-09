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Освирквания вместо овации: Тръмп получи горчив прием в Ню Йорк (ВИДЕО)

09 юни 2026, 6:38 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Освирквания вместо овации: Тръмп получи горчив прием в Ню Йорк (ВИДЕО)

Публиката на третия мач от финала на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Ню Йорк освирка силно американския президент Доналд Тръмп. Освирквания и подигравки заваляха от зрителите в зала "Медисън Скуер Гардън", когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента, докато той козируваше по време на изпълнението на националния химн на САЩ преди началото на мача между "Ню Йорк Никс" и "Сан Антонио Спърс".

Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме, а зрителите аплодираха появата на играчите на "Ню Йорк Никс", чиито фен е 79-годишният Тръмп. Той беше поканен на финала в Ню Йорк от собственика на "Никс" и "Медисън Скуеър Гардън" Джеймс Долън.

Според Националната баскетболна асоциация Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на мач от финала на НБА. Само че "Никс" загубиха със 102:108, след като победиха в първите два мача от серията, при това като гост.

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Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп е присъствал на редица големи спортни събития като "Супербоул" през 2025 г. и на мач от тенис турнира US Open, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

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НБА Доналд Тръмп освиркване
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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