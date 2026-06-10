Тракийско присъствие и ново откритие в Хераклея Синтика: Археологически сензации в Югозападна България (ВИДЕО)

Нови данни за обекта в местността Марена при с. Марикостиново изнесе Община Петрич. Археологическото проучване на Марена навлезе в нов етап след получаването на резултати от радиовъглеродно датиране, като пробата, попадаща в интервала 2200 – 2100 г. пр. Хр., променя досегашните представи за хронологията на обекта.

До този момент, въз основа на открития керамичен материал и паралелите с обекти като Кастанас (северна Гърция), Марена се определяше основно като център от края на късната бронзова и началото на ранната желязна епоха (XIV – XI в. пр. Хр.). Новите данни предполагат наличието на много по-ранен хоризонт на обитаване, датиращ още от ранната бронзова епоха. Това разкрива, че стратегическото възвишение над долината на р. Струма е било обитавано в продължение на много по-дълъг период от време, отколкото се предполагаше първоначално.

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Светлина върху тракийския период

Тези разкрития хвърлят нова светлина върху резултатите от скорошните недеструктивни геофизични проучвания (2025 г.). Регистрираният интензивен културен пласт вероятно съдържа информация за целия този дълъг период на обитаване. Високосъпротивителните аномалии в някои участъци, интерпретирани като останки от каменно ограждане, сега придобиват още по-голяма стойност като част от сложната история на микрорегиона, смятат местните власти.

Според тях с разширената хронологическа рамка обектът Марена се утвърждава като ключов за изследването на културната динамика през Бронзовата епоха в Югозападна Тракия.

"Той предоставя уникална възможност за проучване на генезиса на ранните тракийски общности и техните регионални паралели с Егейския свят и Повардарието в един много по-широк времеви диапазон", категорични са от общината.

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Исторически музей Петрич и Общинска администрация Петрич ще предприемат необходимите административни процедури, за да дадат възможност за продължаване на проучването и изучаването на местността Марена.

Ново откритие в Хераклея Синтика

От общината съобщиха и за ново археологическо откритие в Хераклея Синтика.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински регистрира нова значима находка при археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтика. При разкопките са открити стъпала от мраморна статуя, запазени върху своята основа. Според първоначалните предположения е възможно те да принадлежат на богинята Артемида. Основание за тази хипотеза дават характерните ловджийски сандали, както и широко разпространеният култ към Артемида в района на Средна Струма през античността.

Фрагментът е намерен пред храма на Херакъл, но според проф. Вагалински откритите стъпала не принадлежат на негова статуя. По размерите им може да се съди, че скулптурата е била приблизително с човешки ръст.

Любопитна е и възможността откритата преди няколко години глава на неизвестна богиня да е част именно от същата статуя. Предстоят допълнителни проучвания и анализи, които ще потвърдят или отхвърлят тази хипотеза.

"Хераклея Синтика продължава да разкрива нови страници от богатото историческо наследство на региона и да затвърждава мястото си сред най-значимите археологически обекти в България", коментират от общината.