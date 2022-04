Американците показаха как товарят 155-мм гаубици за Украйна

САЩ и западните страни започнаха да говорят за нова, дългосрочна цел на войната: да бъде отслабена Русия толкова решително на бойното поле, че да не може да атакува отново Украйна.

Международните партньори смятат, че инвазията на Русия в Украйна се е превърнала в изтощителна война без каквото и да било сериозно мирно споразумение.

521st Air Mobility Operations Wing #Airmen and the global air mobility support system are ensuring the rapid movement of critical supplies and assistance to @NATO allies and partners in support of Ukraine.@HQUSAFEAFAF | @RamsteinAirBase pic.twitter.com/wjofwvNjT1