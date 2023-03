Американски сенатор се преби по време на вечеря

„Тази вечер лидерът Макконъл се спъна в местен хотел по време на частна вечеря. Той е приет в болницата, където получава лечение“, каза говорителят на Макконъл.

Към момента екипът му не предоставя допълнителна информация за степента на нараняванията на Макконъл или колко време се очаква да остане в болницата.

Лидерът на републиканците, който е на 81 години, е преодолял детски паралич в ранна възраст. Той претърпя падане в началото на август 2019 г., когато счупи рамото си.

Макконъл е лидер на републиканците в Сената от 2007 г. и стана най-дълго управлявалият партиен лидер в историята на Сената по-рано тази година.

NEW: Sen. Mitch McConnell has been hospitalized following a fall at a Washington, D.C., hotel, his team tells @ABC News. https://t.co/GZ3lUbUAIl