Спорт:

Арести след вандализъм край Мемориала на Линкълн (ВИДЕО)

24 юни 2026, 6:44 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Арести след вандализъм край Мемориала на Линкълн (ВИДЕО)

Шестима души са били арестувани за нанасяне на щети на "Водното огледало" пред Мемориала на Линкълн, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Емблематичният обект във Вашингтон все повече се превръща в гореща точка заради провалилия се проект на стойност над 14 млн. долара за реставрацията му. Тръмп заяви, без да даде доказателства, че на боята на обекта са били нанесени сериозни щети.

ОЩЕ: Тръмп представи "красив проект" за центъра на Вашингтон

Той добави, че още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение. "Това е било направено умишлено и престъпно, и някой е трябвало да работи много усилено, вероятно в тъмната част на нощта", написа той.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и местната полиция към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Тръмп.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Служители на Националната гвардия и полицията патрулират около съоръжението, след като Тръмп настоя, че вандали са отговорни за повредата на облицовката му. 

ОЩЕ: Тръмп променя плановете за честванията на 250 години независимост

Американският президент представи първоначалните подобрения като насочени към почистване, разкрасяване и укрепване на емблематично място, което, според него, е станало запустяло и мръсно поради небрежността на предходните президенти. Няколко седмици след като той обяви, че реставрацията е завършена навреме за Деня на независимостта, водата бе оцветена от цъфтеж на яркозелени водорасли.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Водно огледало Ейбрахам Линкълн вандализъм мемориал
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес