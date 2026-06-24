Арести след вандализъм край Мемориала на Линкълн (ВИДЕО)

Шестима души са били арестувани за нанасяне на щети на "Водното огледало" пред Мемориала на Линкълн, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Емблематичният обект във Вашингтон все повече се превръща в гореща точка заради провалилия се проект на стойност над 14 млн. долара за реставрацията му. Тръмп заяви, без да даде доказателства, че на боята на обекта са били нанесени сериозни щети.

ОЩЕ: Тръмп представи "красив проект" за центъра на Вашингтон

Той добави, че още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение. "Това е било направено умишлено и престъпно, и някой е трябвало да работи много усилено, вероятно в тъмната част на нощта", написа той.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и местната полиция към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Тръмп.

🚨 JUST IN: The Department of Interior has just RELEASED surveillance footage of leftists allegedly VANDALIZING and ATTACKING President Trump's Lincoln Reflecting Pool



"What are they doing? Are they CUTTING THE LINING? Peeling off the [sealant]?"



An investigation has been… pic.twitter.com/3fgdVFR8Yy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 24, 2026

Служители на Националната гвардия и полицията патрулират около съоръжението, след като Тръмп настоя, че вандали са отговорни за повредата на облицовката му.

ОЩЕ: Тръмп променя плановете за честванията на 250 години независимост

Американският президент представи първоначалните подобрения като насочени към почистване, разкрасяване и укрепване на емблематично място, което, според него, е станало запустяло и мръсно поради небрежността на предходните президенти. Няколко седмици след като той обяви, че реставрацията е завършена навреме за Деня на независимостта, водата бе оцветена от цъфтеж на яркозелени водорасли.

New AI-powered surveillance cameras were installed at the Lincoln Memorial Reflecting Pool after Trump claimed vandals damaged the pool’s new liner.pic.twitter.com/JMpg8KWEBE — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026