Тръмп подписа меморандум за използването на киберсредства срещу международни престъпници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандум, овластяващ федералните правоохранителни органи да използват киберсредства срещу международни престъпни групи, които действат в региони на чуждестранни юрисдикции, за да атакуват американски граждани, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Белия дом. Още: Тръмп остава без един от най-близките си съветници: Каролайн Левит напуска Белия дом

С президентския меморандум за национална сигурност държавният глава нарежда на администрацията си да "използва капацитета и иновациите в частния сектор, за да помогне за осъществяването на кибероперации под ръководството, контрола и оторизацията на правителството на САЩ“, обяви Белият дом.

Документът

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В комюнике Белият дом посочи атаки с рансъмуер, финансови измами и други престъпления, извършвани от престъпни организации, базирани в чужбина. В меморандума те са наречени "транснационални престъпни организации“.

Документът създава рамка, която насърчава компаниите от частния сектор да сключват споразумения с други частни субекти, както и с федерални, щатски, местни, общностни и териториални служби, за да събират информация за заплахите от международните престъпни организации, и предлага кибероперации за елиминирането на тези заплахи.

Тръмп нарежда на Министерството на вътрешната сигурност да създаде програма "за осъществяване на специфични кибероперации“ срещу престъпни организации, която ще бъде наблюдавана от министерствата на вътрешната сигурност и на правосъдието.

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