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Цената на петрола: Лоши новини след смъртоносни атаки срещу кораби в Близкия изток

12 август 2026, 9:41 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Цената на петрола: Лоши новини след смъртоносни атаки срещу кораби в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха още повече в сряда, 12 август, след като смъртоносни атаки срещу кораби в Червено море и Оманския залив засилиха опасенията за доставките по световните морски маршрути. Всичко това се случва в момент, в който дипломатите все пак дадоха сигнали за напредък по отношение на повторното отваряне на Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол „Брент", който е референтен за Европа, отбелязаха ръст от около 1,24% до 90 долара за барел. Фючърсите на американския суров петрол WTI се повишиха с 1,3% до 84,3 долара за барел в началото на азиатската търговия.

Хутите убиха шестима души при атака срещу кораб в Баб ел-Мандеб

Подкрепяните от Иран бунтовници хути убиха шестима души при атака срещу товарен кораб в пролива Баб ел-Мандеб във вторник, което бе първият случай с жертви при нападения срещу корабоплаването в Червено море от повече от година насам.

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Няколко часа по-късно американските сили съобщиха, че са изстреляли ракети по контейнеровоз, който според твърденията се е опитал да пробие блокадата, наложена от Вашингтон върху иранските пристанища в Оманския залив.

Снимка: Getty Images

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Тези инциденти подчертават нарастващото въздействие на войната между САЩ и Иран, продължаваща вече почти шест месеца, върху два ключови световни морски маршрута, въпреки че дипломатическите усилия за отваряне на Ормузкия проток показват признаци на напредък.

Старшият икономист в „Интерактив Брокърс“ Хосе Торес заяви, че опасенията относно доставките на петрол от Близкия изток остават преобладаващи въпреки признаците, че САЩ и Иран може би се приближават към споразумение по въпроса за пролива. Пакистан изрази оптимизъм, че Вашингтон и Техеран биха могли да постигнат споразумение, но Торес отбеляза, че пазарите все още очакват конкретен напредък.

„Инвеститорите очакват сключването на споразумение от няколко седмици насам и вероятно е необходим осезаем напредък, за да може доходността да спадне значително и акциите да отбележат по-нататъшно повишение в този момент“, заяви той в бележка, цитирана от CNBC. Хосе Торес посочи също така лекото покачване на цените на петрола като доказателство, че опасенията относно доставките, породени от конфликта, все още не са се разсеяли.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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