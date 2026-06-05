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Тръмп променя плановете за честванията на 250 години независимост

05 юни 2026, 6:04 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп променя плановете за честванията на 250 години независимост

Политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, ще организира президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

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"Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома", добави републиканецът.

Провеждането на концерта бе под въпрос, след като петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от участие, позовавайки се на политически съображения.

На фона отказите на музиканти, които първоначално бяха очаквани за честванията по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ, Доналд Тръмп заяви по-рано, че обмисля да отмени концертите, за да произнесе сам реч във Вашингтон, като стигна дотам, че се сравни с Елвис Пресли.

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Доналд Тръмп Ден на независимостта
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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