Правителството и опозицията във Венецуела си стиснаха ръцете за съдебна реформа

Венецуелското правителство и представители на опозицията се споразумяха за осъществяването на процес, водещ до съдебна реформа. Те си стиснаха ръцете и за обединяване на сили за възстановяване на замразените средства на страната в централната банка на Великобритания - Банката на Англия (Bank of England), обявиха двете страни в съвместно изявление след кръга от разговори в рамките на националния си диалог, предаде Франс прес. Още: Започнаха разговорите между властта и опозицията за бъдещето на Венецуела

Власт и опозиция в екип

Управляващите и опозицията – срещащи се под егидата на Вашингтон седем месеца след залавянето на президента Николас Мадуро през януари – се споразумяха "да инициират процес, който допринася за трансформацията на съдебната система, фокусиран върху реформи на закона за Върховния съд и други закони за съдебната система“, обявиха председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, брат на изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, и Динора Фигера, ръководител на делегацията на опозицията.

Като част от хуманитарната помощ след земетресението от 24 юни, което взе над 6000 жертви, двете преговарящи страни обявиха, че "ще обединят сили, за да насърчат усвояването на задграничните авоари на Венецуела, съхранявани в Банката на Англия, чрез установяване на механизми за прозрачност, проследимост и одит, за да се гарантира ефективното използване на тези ресурси“, се казва в общата декларация, цитирана от АФП.

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