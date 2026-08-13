Съдът решава съдбата на момичетата, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев

Пловдивският апелативен съд решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Днес съдът трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж.

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Нечовешка жестокост

От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата - на 17 години от Стара Загора, първоначално се е свързало с Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15-годишна, а след решение на групата, му определя среща на Младежкия хълм.

Убеждението на тийнейджърите е, че 37-годишния мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери.

Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателставата групата си купува дюнери и алкохол с взетите от него пари.

Съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като "нечовешко“.

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Искане за справедливост

Преди заседанието пред Съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци.

Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите.