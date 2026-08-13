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Станаха ясни кандидатите за управител и подуправител на НЗОК

13 август 2026, 6:34 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Станаха ясни кандидатите за управител и подуправител на НЗОК

Публикувани са кандидатурите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предаде bTV. Предложенията са качени на сайта на Народното събрание в рамките на процедурите за избор на ново ръководство на здравната каса. Още: С много закъснение: Парламентът задвижи избора на втори подуправител на НЗОК

Кои са кандидатите?

Снимка: БГНЕС

За управител на НЗОК са номинирани Владимир Даскалов и Станимир Михайлов. И двете кандидатури са внесени от „Прогресивна България“. За подуправител на НЗОК е предложен Здравки Шишков, чиято кандидатура също е внесена от „Прогресивна България“.

Предстои кандидатурите да бъдат разгледани в Народното събрание по установения ред. Номинираните ще бъдат изслушани, след което депутатите ще гласуват предложенията.

Припомняме, че на фона на съмнения за папки в ДАНС - мнозинството в 52-ото Народно събрание избра д-р Асен Меджидиев за втори подуправител на НЗОК. Пост – въведен от предишната власт, който месеци наред остана незает. Предложението беше подкрепено освен от управляващите от "Прогреснивна България", но и от ГЕРБ. Всички останали групи гласуваха против.

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Междувременно набързо и без дебат депутатите прекратиха правомощията на управителя на НЗОК Петко Стфановски и на подуправителя Момчил Мавров, което беше следващата точка в дневния им ред. Това означава, че на практика Меджидиев ще управлява до момента сам НЗОК.

Още: Управляващите стартираха избор и на нов управител на НЗОК

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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