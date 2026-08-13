Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Трагедия в Тексас с военен хеликоптер (ВИДЕО)

13 август 2026, 6:37 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трагедия в Тексас с военен хеликоптер (ВИДЕО)

Военен хеликоптер "Апачи" от базата "Форт Худ" се е разбил в Централен Тексас. Загинали са и двамата пилоти. Инцидентът е предизвикал горски пожар и се е стигнало до евакуации, съобщи CNN. За момента не е известна причината за трагедията. Следователите водят разследване. Не са нанесени щети на къщи или на инфраструктура.

ОЩЕ: При спасителна мисия: Разби се филипински военен хеликоптер

По данни на американската армия машината е изпълнявала тренировъчен полет, когато се е разбила в поле. 

Говорителят на шерифската служба на окръг Бел - Клиф Коулман, потвърди смъртта на двамата военнослужещи на борда. Самоличността на загиналите военнослужещи все още не е оповестена. Военните власти заявиха, че имената им ще бъдат съобщени, след като бъдат уведомени техните близки.

"Незабавният ни приоритет е да обезопасим района и да организираме първите операции по елиминиране на последиците от инцидента", заяви бригаден генерал Итън Дайвън, изпълняващ длъжността командир на базата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
катастрофа военен хеликоптер
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес