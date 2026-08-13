Трагедия в Тексас с военен хеликоптер (ВИДЕО)

Военен хеликоптер "Апачи" от базата "Форт Худ" се е разбил в Централен Тексас. Загинали са и двамата пилоти. Инцидентът е предизвикал горски пожар и се е стигнало до евакуации, съобщи CNN. За момента не е известна причината за трагедията. Следователите водят разследване. Не са нанесени щети на къщи или на инфраструктура.

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По данни на американската армия машината е изпълнявала тренировъчен полет, когато се е разбила в поле.

Говорителят на шерифската служба на окръг Бел - Клиф Коулман, потвърди смъртта на двамата военнослужещи на борда. Самоличността на загиналите военнослужещи все още не е оповестена. Военните власти заявиха, че имената им ще бъдат съобщени, след като бъдат уведомени техните близки.

"Незабавният ни приоритет е да обезопасим района и да организираме първите операции по елиминиране на последиците от инцидента", заяви бригаден генерал Итън Дайвън, изпълняващ длъжността командир на базата.

A military Apache helicopter from Fort Hood crashed in Central Texas, killing both pilots and sparking a wildfire that prompted evacuations.



Source: CNN pic.twitter.com/X7I7JzhdEd — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026