Аржентинският президент се отказа от конференцията за мир в Украйна

Той реши да отмени пътуването си, съобщиха високопоставени служители пред La Nacion.

Още: Унгария все пак ще участва в швейцарската конференция за мир в Украйна

Аржентинският президент ще откаже да пътува и за срещата на върха на Г-7 в Италия, насрочена за 13-15 юни.

Милей също така отмени срещата си с френския президент Еманюел Макрон, която беше насрочена за 19 юни.

Argentine president refuses to attend Ukraine peace conference in Switzerland



Argentine President Javier Milay has decided to cancel his trip to the conference on peaceful resolution of the war in Ukraine, which will be held in Switzerland on June 15-16, high-ranking… pic.twitter.com/vuuTAesuCj