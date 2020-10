Арктика с безпрецедентно затопляне за последните 3 000 години

Американски и канадски учени възстановиха историята на климатичните промени по отлагания на дъното на арктическо езеро в Канада. Оказва се, че в Северния Атлантик през последните 3 000 години никога не е било толкова топло, колкото сега. Резултатите от проучването са публикувани в списание „Proceedings of the National Academy of Sciences”, предаде БГНЕС.