Байдън към Тръмп: Никой друг президент на САЩ не се е кланял на руски диктатор (ВИДЕО)

Байдън заяви, че забележките подчертават спешната необходимост от приемане на пакет от чуждестранна помощ за съюзниците на САЩ в размер на 95 млрд. долара (75 млрд. паунда).

Още: Вашингтон: Ще подкрепим хуманитарна пауза, а не окончателно примирие в Газа

Законопроектът току-що бе приет от Сената, но в Камарата на представителите се сблъсква с политически препятствия. На 13 февруари в Белия дом Байдън заяви, че ако пакетът, който включва 60 млрд. долара за Украйна, не бъде приет, това ще бъде "подарък в ръцете на Путин".

Той заяви, че залогът се е повишил заради "опасните" забележки на Тръмп през уикенда. "Никой друг президент в историята не се е прекланял пред руски диктатор", каза Байдън.

"Позволете ми да кажа това толкова ясно, колкото мога. Никога няма да го направя. За Бога. Това е глупаво. Това е срамно. Опасно е. Неамериканско е", добави Байдън.

"No president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Let me say this is clearly as i can. I never will. It's dumb. It's shameful. It's dangerous," Biden on Trump's scandalous statement about NATO



Earlier, the former US president said that he would not support… pic.twitter.com/5DXnCK6n2A