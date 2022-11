Байдън: Ще освободим Иран, там сами ще се освободят

"Не се притеснявайте, ние ще освободим Иран. Те ще се освободят съвсем скоро", каза Байдън по време на обширна реч в рамките на кампанията в Калифорния, докато наоколо се стичаха десетки демонстранти с плакати в подкрепа на иранските протестиращи.

Байдън не разясни казаното от него и не уточни какви допълнителни действия ще предприеме по време на изказването си в колеж близо до Сан Диего, предаде БТА, позовавайки се на "Ройтерс". Съветът за национална сигурност на Белия дом не отговори веднага на молбата за коментар.

Продължаващите вече седем седмици демонстрации в Иран бяха разпалени от смъртта на 22-годишната Махса Амини, задържана от иранската нравствена полиция. Протестите показаха колко много предимно млади иранци не са съгласни с ултраконсервативното религиозно управление на страната след т.нар. Ислямска революция.

Съединените щати вече оповестиха, че ще се опитат да отстранят Иран от състава на 45-членната Комисия на ООН за правата на жените (CSW) заради отричането на правата на жените от иранския режим и бруталните репресиите срещу протестите.

