Нова резолюция в САЩ за Северна Македония: Хвали се и сътрудничество на македонската армия с американска военна структура

Нова резолюция от САЩ в полза на Македония - с поздрав за 34 години независимост на югозападните ни съседи, е внесена от американските сенатори Питър Уелч (демократ от Вермонт), Том Тилис (републиканец от Северна Каролина), Джийн Шахин (демократ от Ню Хемпшир) и Пийт Рикетс (републиканец от Небраска). Уелч почете 30-те години дипломатически отношения и приятелство между Съединените щати и Северна Македония, предава Benningtonbanner.

"Връзката на приятелство между Съединените щати и Република Северна Македония е жизненоважна за напредъка на демократичните реформи и върховенството на закона в Източна Европа. Благодарни сме за продължаващото партньорство на Северна Македония в нашата обща цел за глобален просперитет, мир, сътрудничество и приятелство. Горд съм да представя тази резолюция, с която почитам три десетилетия приятелство между нашите две страни и поздравявам народа на Северна Македония за 34-ата годишнина от независимостта ѝ", каза Уелч. Той добави, че ще продължи да подкрепя Северна Македония да влезе в ЕС, както и да се засилва сътрудничеството и координацията между македонската армия и Националната гвардия на Върмонт. Това сътрудничество "над 3 десетилетия" помагало за изграждане на капацитет и способности да се пази "регионалната сигурност", според генерал-майор Грегъри Найт.

Припомняме, че Националната гвардия в САЩ е част от американската армия, но има предимно функции на жандармерия.

Уелч също така изрази подкрепа за активната роля на Северна Македония в регионалното сътрудничество, включително ангажимента на страната към споделена сигурност, колективна отбрана и съвместен военен съюз като членове на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), и продължаващата подкрепа за процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз (ЕС).

Сенатор Уелч застана начело в инициативата за двупартийна резолюция, потвърждаваща подкрепата на Съединените щати за присъединяването на Северна Македония към ЕС. Сенаторите Уелч и Шахин също се присъединиха към делегация на Конгреса в Северна Македония, Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина, където изразиха продължаващата подкрепа на САЩ за Балканите.

Източник: Benningtonbanner