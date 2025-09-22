Войната в Украйна:

За първи път от 1967 г.: Сирийският лидер ще присъства на Общото събрание на ООН (ВИДЕО)

22 септември 2025, 10:11 часа 327 прочитания 0 коментара
За първи път от 1967 г.: Сирийският лидер ще присъства на Общото събрание на ООН (ВИДЕО)

Сирийският президент Ахмед аш Шараа пристигна в Ню Йорк, за да присъства на заседанията на Общото събрание на ООН, което е първото участие на сирийски президент от 1967 г. насам. Това беше преди 50-годишното управление на династията на семейство Асад, което приключи през декември, когато тогавашният президент Башар Асад беше свален от власт в резултат на внезапна бунтовническа офанзива, водена от силите на Аш Шараа. Падането на Асад сложи край и на почти 14-годишната гражданска война.

ОЩЕ: Гняв, страх и срам: Съдбата на християните в Сирия е предопределена

"Сблъскахме се с ИДИЛ, изгонихме иранската милиция и "Хизбула" от региона. Всички тези действия трябваше да бъдат роля на международната общност. Международната общност не успя да освободи нито един затворник, нито да пробие обсадата на нито един град", каза в интервю за CBS Ахмад ал Шараа.

Връзка с Ал Каида

Новият лидер се опитва да възстанови връзките с арабските страни и Запада, където официалните лица първоначално се отнасяха с недоверие към неговите връзки с Ал Каида. Бунтовническата група, която той ръководеше, "Хаят Тахрир аш Шам", беше определена от САЩ като терористична група.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Аш Шараа, за чиято глава някога беше обявена награда от 10 милиона долара, постигна голяма дипломатическа победа през май, когато спечели признанието на американския президент Доналд Тръмп на среща в Рияд. Впоследствие САЩ отмениха повечето санкции срещу Сирия, а администрацията на Тръмп изрази подкрепата си за усилията на Аш Шараа да обедини и стабилизира страната.

ОЩЕ: След сваляне на санкциите: Тръмп поиска 5 неща от президента на Сирия (ВИДЕО)

Очаква се сирийският лидер да произнесе първата си реч пред Общото събрание, което открива 80-ата си сесия утре.

Откакто пое властта, той проповядва мирно съжителство и се опитва да успокои малцинствените общности в Сирия, но крехкото възстановяване на страната е застрашено от изблици на насилие. Бойци, свързани с новото правителство, бяха обвинени в убийството на стотици цивилни от религиозните малцинства друзи и алауити.

Освен участието си в Общото събрание на ООН, Аш Шараа вероятно ще използва посещението си, за да настоява за по-нататъшно облекчаване на санкциите срещу Сирия, която се опитва да възстанови икономиката и инфраструктурата си, разрушени от войната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ал Каида ООН Сирия
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес