Белият дом нарече Джордж Клуни "военен престъпник"

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чун нарече актьора Джордж Клуни "военен престъпник" след като Клуни остро разкритикува президента на САЩ Доналд Тръмп заради заплахата му да унищожи една цивилизация. Припомняме, че преди два дни Тръмп заяви, че "цяла цивилизация ще загине тази вечер, за да не бъде възстановена никога повече", визирайки Иран. Клуни заяви, че това би било военно престъпление. "Някои хора казват, че Доналд Тръмп е добър човек. Но ако някой каже, че иска да унищожи цивилизация, това е военно престъпление", цитира The Independent думите на актьора.

В отговор Стивън Чун заяви: "Единственият човек, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни, предвид ужасните му филми и ужасната му актьорска игра".

