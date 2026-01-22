Войната в Украйна:

Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

22 януари 2026, 15:08 часа 229 прочитания 0 коментара
Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

Си Би Ес Нюз, цитирани от БТА, посочват, че Белият дом е споделил списък с участниците в Съвета за мир, в който към подписалите се страни досега са добавени Египет и Белгия. 

Според медията, освен САЩ в Съвета участват и следните държави: Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства и Узбекистан. 

От своя страна АП съобщава, че досега потвърдилите държави са: Аржентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан, Виетнам.

Русия все още не се е ангажирала да се присъедини към инициативата, макар Владимир Путин да бе поканен. От друга страна, макар Беларус да не присъстваше в списъка на Белия дом като участник в днешната официална церемония по подписването на Устава на организацията, беларуският президент Александър Лукашенко заяви по-рано, че е приел членството, отбелязва още Си Би Ес Нюз, цитирани от БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Държавите, които за момента са изразили ясно несъгласие да се присъединят към Съвета, са: Франция, Норвегия, Словения, Швеция, Обединеното кралство.

Още: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?

Междувременно зетят на Тръмп Джаред Кушнър показа как може да изглежда възстановената Ивица Газа:

"Да, България": Присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп е противоконституционно (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
САЩ Белият дом Съвет за мир
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес