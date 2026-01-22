Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

Си Би Ес Нюз, цитирани от БТА, посочват, че Белият дом е споделил списък с участниците в Съвета за мир, в който към подписалите се страни досега са добавени Египет и Белгия.
Според медията, освен САЩ в Съвета участват и следните държави: Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства и Узбекистан.
От своя страна АП съобщава, че досега потвърдилите държави са: Аржентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан, Виетнам.
Русия все още не се е ангажирала да се присъедини към инициативата, макар Владимир Путин да бе поканен. От друга страна, макар Беларус да не присъстваше в списъка на Белия дом като участник в днешната официална церемония по подписването на Устава на организацията, беларуският президент Александър Лукашенко заяви по-рано, че е приел членството, отбелязва още Си Би Ес Нюз, цитирани от БТА.
President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026
THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7
Държавите, които за момента са изразили ясно несъгласие да се присъединят към Съвета, са: Франция, Норвегия, Словения, Швеция, Обединеното кралство.
Още: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?
Междувременно зетят на Тръмп Джаред Кушнър показа как може да изглежда възстановената Ивица Газа:
🏙️Trump’s son-in-law showed what the “New Gaza” could look like— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
Jared Kushner presented the concept of a rebuilt Gaza Strip at the World Economic Forum in Davos.
According to Kushner, Gaza could become a place of prosperity with broad employment opportunities. pic.twitter.com/rVBgOllC5y
"Да, България": Присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп е противоконституционно (ВИДЕО)