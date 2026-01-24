Белият дом показа Тръмп с пингвин в Гренландия. Канада: Пингвините не са там, невежи!

В официалния профил на Белия дом в социалната мрежа Х се появи поредно изображение, генерирано от изкуствен интелект, целящо да покаже величието на президента на САЩ Доналд Тръмп. На картинката се вижда Тръмп в компанията на пингвин, носещ американското знаме - двамата вървят към ледените планини в далечината, където се вее гренландското знаме.

За беда пингвините, както знаят и децата, живеят изцяло в Южното полукълбо и нямат много общо с Гренландия. И точно това напомниха редица потребители на американската администрация, включително канадският профил в социалната платформа с красноречивото име "Канада мрази Тръмп":

"Пингвините не живеят в Гренландия. Но невежеството живее в Белия дом."

