Белият дом показа Тръмп с пингвин в Гренландия. Канада: Пингвините не са там, невежи!

24 януари 2026, 21:13 часа 422 прочитания 0 коментара
В официалния профил на Белия дом в социалната мрежа Х се появи поредно изображение, генерирано от изкуствен интелект, целящо да покаже величието на президента на САЩ Доналд Тръмп. На картинката се вижда Тръмп в компанията на пингвин, носещ американското знаме - двамата вървят към ледените планини в далечината, където се вее гренландското знаме.

За беда пингвините, както знаят и децата, живеят изцяло в Южното полукълбо и нямат много общо с Гренландия. И точно това напомниха редица потребители на американската администрация, включително канадският профил в социалната платформа с красноречивото име "Канада мрази Тръмп":

"Пингвините не живеят в Гренландия. Но невежеството живее в Белия дом."

Елена Страхилова
