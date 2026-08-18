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Под обстрел от Украйна: Кание Уест с два концерта в Санкт Петербург

18 август 2026, 10:44 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato, Getty Images; колаж: Actualno.com
Под обстрел от Украйна: Кание Уест с два концерта в Санкт Петербург

Американският рапър Кание Уест, известен още като Йе, ще изнесе два концерта в Санкт Петербург през октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на организаторите от "Газпром Арена" в социалните мрежи. Ако концертите се осъществят, това ще бъдат първи подобни изяви на Уест в Руската федерация. Датите са 10 и 11 октомври и присъстват също и в официалния сайт за турнето на Кание Уест. Цените на билетите започват от 9000 рубли (106 щатски долара), като най-евтините билети са били разпродадени в рамките на час, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС. Най-скъпите билети струват 160 000 рубли, или 1885 долара.

Скандален, по-скандален, Кание Уест

Уест, който през последните години предизвика множество противоречия с публичните си изказвания, се сблъска с отмяна на концерти и забрани за участия в няколко европейски страни след поредица от антисемитски изказвания, включително похвали за Адолф Хитлер и използване на нацистка символика.

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През януари Уест се извини за част от изказванията си, като ги свърза с недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство.

Ако концертите се състоят, Уест ще бъде сред най-известните международни музикални изпълнители, изнасяли концерти в Русия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. "Газпром Арена" е домакинският стадион на футболния клуб "Зенит" и разполага с капацитет от около 70 000 зрители, уточнява още БТА.

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Русия Кание Уест концерти Йе
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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