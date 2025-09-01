Бившият адвокат на Тръмп - Руди Джулиани, претърпя тежка катастрофа

В нощта на 30 август 2025 г. Руди Джулиани – бивш кмет на Ню Йорк и личен адвокат на президента Доналд Тръмп, е бил замесен в тежка автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир. Според неговия говорител, Джулиани се е прибирал, след като е помогнал на жена, която е била жертва на домашно насилие. След като й е осигурил помощ, той се обадил на местните власти, върнал в колата, която бил наел и по-късно бил ударен отзад с висока скорост, докато карал по магистралата. Катастрофата станала без предупреждение и наложила незабавна спешна реакция.

Снимка: Getty Images

Инцидентът привлече национално внимание не само заради високопрофилната политическа кариера на Джулиани, но и заради последните му съдебни проблеми. На 81 години Джулиани остава поляризираща фигура, известна с лидерството си в Ню Йорк след 11 септември, но сега и с участието си в усилията за отмяна на президентските избори през 2020 г. – усилия, които доведоха до множество съдебни дела, процедури за лишаване от право да упражнява адвокатската професия и масивно съдебно решение за клевета.

Катастрофата добави нови опасения за здравето и публичната му роля. Неговият говорител, Майкъл Рагуса, заяви пред "Politico", че самоличността на Джулиани не е била известна на другия шофьор в момента на катастрофата, отхвърляйки теориите, че това е било целенасочено действие.

Снимка: Getty Images

Въпреки тежестта на удара, Джулиани е хоспитализиран в стабилно състояние и се очаква да се възстанови. Той е приет в местен травматологичен център, където лекарите са диагностицирали фрактура на гръбначен прешлен, множество разкъсвания и натъртвания, както и наранявания на лявата ръка и долната част на крака , пише CBS News. Според Reuters, Джулиани е в "добро настроение" и реагира добре на лечението. Медицинският персонал очаква, че той ще бъде изписан в рамките на няколко дни, при условие че няма усложнения.

Подробности за катастрофата

Инцидентът е станал, докато Джулиани е шофирал кола под наем. Той току-що е бил приключил с оказването на помощ на жена в беда, когато колата му е била ударена отзад с висока скорост. Според "Politico", катастрофата е била достатъчно тежка, за да причини увреждане на гръбначния стълб и други травми, въпреки че властите не са оповестили информация за водача на другата кола.

Руди Джулиани и Доналд Тръмп през 2016 г., снимка: Getty Images

Говорителят на Джулиани подчерта, че бившият кмет не е получил специално отношение на мястото на инцидента, тъй като спасителите и другият шофьор не са знаели кои е той. Синът му, Андрю Джулиани, благодари на обществеността чрез социалните медии за подкрепата и добрите пожелания, като отбеляза, че баща му е "издръжлив, както винаги".

Инцидентът се случва в труден период за Джулиани. През последните месеци той се сблъска с редица правни и финансови предизвикателства, включително съдебно решение за клевета в размер на 148 милиона долара, свързано с неговите неверни твърдения за изборни измами в Джорджия, процедури за лишаване от адвокатски права в няколко щата и продължаващи разследвания на поведението му след изборите, пише "Marca".