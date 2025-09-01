Мъри отново преподава! Гьозтепе продаде още един бразилец в топ 5 на Европа

Гьозтепе осъществи още един силен изходящ трансфер през това лято! След продажбата на Ромуло в РБ Лайпциг за 20 милиона евро "жълто-червените" ще приберат около 3.5 милиона евро за друг бразилец. Става въпрос за нападателя Емерсон, който официално подписа с френския елитен Тулуза. Измирският клуб си запазва и 20% при следващ трансфер на на атакуващия състезател, който пристигна в южната ни съседка в началото на 2025 година.

Емерсон подписа с Тулуза

21-годишният футболист премина медицински прегледи и финализира трансфера си в едно от първенствата, което се счита за топ 5 на Европа. Бразилецът подсили Гьозтепе в началото на годината от Атлетико Паранаензе. Той изигра общо 20 мача под ръководството на Мъри Стоилов, в които вкара два гола. През миналия сезон дори не бе твърд титуляр заради конкуренцията на продадения в Бундеслигата Ромуло и Хуан.

От началото на новата кампания обаче високият 186 сантиметра таран демонстрира сериозно израстване. "Много съм щастлив да бъда тук, в този клуб и в този град. Още като дете имах амбицията да подпиша с клуб като този и да играя във Франция. В Бразилия, когато бях малък, гледах мачовете на ПСЖ и АС Монако по телевизията; Лига 1 беше една от лигите, които следях най-много. Да си помисля, че днес ще мога да играя във Франция и да се изправя срещу тези отбори, е сбъдната мечта", заяви Емерсон подписването с Тулуза.

