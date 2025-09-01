ШОС осъди САЩ и Израел, но не спомена Украйна в Декларацията от Тиендзин

Държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) приеха Декларацията от Тиендзин на 1 септември. Именно в североизточния китайски град се провежда срещата на върха. В нея участват повече от 20 световни лидери, сред които руският диктатор Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди, китайският президент Си Дзинпин, който е домакин, иранският президент Масуд Пезешкиан, турският лидер Реджеп Ердоган, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, беларуският диктатор Александър Лукашенко и др.

В официалния документ държавите членки осъждат ударите на САЩ и Израел срещу Иран от юни тази година, когато се водеше 12-дневната война. Тя започна с операция "Изгряващият лъв" на израелските сили, чиято цел бе Техеран да бъде спрян по пътя към сдобиване с ядрено оръжие. Израелската армия уби редица ядрени учени и висши генерали, порази и ключовите ядрени обекти на Ислямската република във Фордо, Натанз и Исфахан. Впоследствие Щатите се намесиха с решение на Доналд Тръмп и довършиха тези съоръжения с бомбардировки, връщайки ядрената програма на Иран поне с година назад, по оценка на Пентагона.

Членките на ШОС считат за "недопустими" щетите, нанесени на ядрената инфраструктура на Ислямската република по време на военни конфликти. Те се противопоставят на инициативата на държавите от групата Е3 - Германия, Франция и Великобритания - за възстановяване на санкциите на Съвета за сигурност на ООН спрямо Иран. Тази инициатива, според страните членки на организацията, е "незаконна".

Снимка: Getty Images

Франция, Великобритания и Германия заплашиха да възстановят санкциите на ООН срещу Техеран, ако до края на август не бъде намерено решение чрез преговори за ядрената програма. Иран оспорва правото на европейците да прибегнат до тази клауза, предвидена в споразумението от 2015 г. Чрез него програмата бе ограничена в замяна на облекчаването на международните наказателни мерки, но след като Тръмп изтегли САЩ от сделката по време на първия си мандат, Техеран счете, че вече тя не важи, и започна да развива отново мощностите си за обогатяване на уран. Сега европейските сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран: Европа и Иран ще преговарят за ядрената програма, страните от Е3 поставиха ултиматум.

ШОС е срещу тероризма и разпространението на ядрени оръжия

В декларацията си страните от ШОС осъждат тероризма и подчертават "недопустимостта на двойните стандарти" в борбата срещу него. "Готови сме да сътрудничим в борбата срещу незаконния трафик на наркотици", гласи още документа.

Страните подкрепят усилията на международната общност за осигуряване на мир и развитие в Афганистан, готови са да работят заедно за предотвратяване на рисковете за сигурността, свързани с изкуствения интелект, и се застъпват за стриктно спазване на разпоредбите на ДНЯО - Договора за неразпространение на ядрените оръжия. "Застъпваме се за запазване на космическото пространство свободно от всякакви оръжия", посочват още лидерите на държавите от ШОС: Разузнаването на САЩ: Русия не е най-голямата военна заплаха, от Космоса ни дебне друга.

Без Украйна в официалния документ

В документа държавите от ШОС обявяват, че са готови да развиват сътрудничество във военната област - любопитен детайл във връзка с присъствието на диктатора Владимир Путин, водещ пълномащабна война в Украйна вече три години и половина. Китайският президент Си Дзинпин твърди, че страната му е неутрална по тази тема, но вече е доказано, че Пекин помага на военната машина на Кремъл: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

Снимка: Getty Images

Украйна не се споменава никъде в официалния документ.

ШОС се застъпва за правото на всички държави да регулират интернет и суверенното право на страните да го управляват в "националния сегмент".

Председателството на ШОС преминава към Киргизстан. Организацията обяви, че съчетава статута на "наблюдател" и "партньор в диалога".

Кой членува в ШОС?

Регионалната международна организация ШОС включва Русия, Китай, Иран, Индия, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан - като членки, Монголия и Афганистан - като държави наблюдателки, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Катар, Камбоджа, Кувейт, Малдиви, Мианмар, Непал, Саудитска Арабия, Турция, Шри Ланка и Обединените арабски емирства – като партньори по диалога.

