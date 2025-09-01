Бюджетният дефицит надмина 4 милиарда: Актуални данни

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма към края на юли 2025 г. вече е в размер на 4 278,5 млн. лв., което е 1,96 % от прогнозния БВП, съобщиха от Министерството на финансите. Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 780,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 498,5 млн. лева.

Консолидирана фискална програма (КФП) към юли 2025 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2025 г. са в размер на 46 358,1 млн. лв. или 51,4 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,5 % (5 511,3 млн. лв.) спрямо отчетените към юли 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват с 16,7 % (5 418,1 млн. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 12,9 % (787,3 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 694,1 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 37 793,3 млн. лв., което представлява 53,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,5 % от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на промените, свързани с мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г., но предприетите действия от приходните администрации за повишаване на събираемостта вече започват да оказват ефект върху постъпленията от ДДС.

Неданъчните приходи са в размер на 6 899,0 млн. лв., което представлява 57,5 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 665,7 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2025 г. възлизат на 50 636,6 млн. лв., което е 52,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2024 г. бяха в размер на 41 818,9 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите към края на юли 2025 г. нарастват със 7 617,7 млн. лв. (17,7 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 48 710,4 млн. лв., което представлява 52,6 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) със 7 058,2 млн. лв. (16,9 %) спрямо отчетените към юли 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 43 391,3 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 278,0 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,2 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 758,8 млн. лв. (46,7 % от планираните за годината и ръст от 239,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2025 г. е 19 778,3 млн. лв., в т. ч. 17 953,2 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 825,1 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.