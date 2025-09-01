Войната в Украйна:

Руската пропаганда използва сваления президент на Украйна, за да оправдае войната на Путин

01 септември 2025, 16:24 часа 204 прочитания 0 коментара
Руските държавни медии публикуваха видеообръщение на сваления през 2014 г. украински президент Виктор Янукович, в което той казва, че винаги е бил против присъединяването на Украйна към НАТО. Това съответства с наратива на диктатора Владимир Путин за "първопричините" за войната, която отприщи в съседната страна през февруари 2022 г. Стопанинът на Кремъл твърди, че Революцията на достойнството ("Евромайдан") в Украйна през 2014 г., при която с месеци наред граждански протести проруският държавен глава Янукович бе отстранен, е била "преврат", подкрепен от Запада.

Путин повтори тези думи по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 1 септември, с което отново прехвърли вината за войната далеч от Москва. Според него "първопричините" за "украинската криза" са разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско ("русский мир") от страна на украинското правителство, включително език, православие, култура и медии. Под този претекст издирваният от съда в Хага за отвличане на украински деца руски лидер води пълномащабна война вече три години и половина.

Виктор Янукович се съгласи с Владимир Путин

Виктор Янукович заяви още в началото на видеото, че е съгласен с Владимир Путин.

Той твърди, че целенасочено е работил за сближаването на Украйна с Европейския съюз, но е бил противник на членството в НАТО. Факт е обаче, че вълната от демонстрации и гражданско неподчинение в Украйна започна в нощта на 21 ноември 2013 година, когато Янукович отказа да подпише споразумението за асоцииране с ЕС, за да засили отношенията между Киев и Евразийския съюз, където Москва е основен играч.

Според него "партньорите" са се държали "неправилно" по време на преговорите".

Снимка: Виктор Янукович, Getty Images/Guliver

"Винаги съм бил категоричен и убеден противник на влизането на Украйна в НАТО. Винаги съм разбирал ясно и недвусмислено, че това е катастрофа за Украйна. Това е път, който не води никъде. Това е пряк път към гражданска война", заяви Янукович във видеото, разпространено от руските държавни медии и пропагандни канали.

Кой е Виктор Янукович?

Виктор Янукович, член на проруската "Партия на регионите", беше четвъртият президент на Украйна - от 2010 до 2014 г. Той е бил и министър-председател на страната няколко пъти между 2002 и 2007 г., както и член на Върховната рада (парламента) от 2006 до 2010 г.

Янукович беше отстранен от президентския пост по време на Революцията на достойнството през 2014 г. Оттогава той живее в изгнание в Русия.

На 3 октомври 2014 г. помощникът на украинския министър на вътрешните работи Антон Геращенко обяви, че Виктор Янукович е получил руско гражданство с "таен указ" на Владимир Путин. В същия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не знае нищо по този въпрос.

Димитър Радев
