ЕС взема мерки след заглушения GPS сигнал в самолета на Фон дер Лайен

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане. Това заяви на 1 септември европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от Reuters. Думите му са по повод статията в британското издание Financial Times, според която предполагаема руска намеса е довела до загубен GPS сигнал на навигацията в самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това се е случило при заход за кацане на летище Пловдив, където на 31 август пристигна ръководителката на изпълнителния орган на ЕС. Тя бе на визита у нас във ВМЗ-Сопот.

Кой носи отговорност?

От Министерски съвет потвърдиха, че е станал подобен инцидент, без да посочват кой може да носи отговорност.

Снимка: Getty Images

"С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия", гласи официалната информация от българското правителство.

Кремъл отрече да има нещо общо на фона на други подобни инциденти в Европа през последните месеци и години, в които засегнатите държави са обвинявали Москва: Не сме заглушавали самолета в България: Кремъл за инцидента с Фон дер Лайен.