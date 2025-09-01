Тръмп обяви победа над престъпността във Вашингтон (СНИМКА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви Вашингтон за зона без престъпност, съобщава Fox News. В публикация в Truth Social в неделя президентът написа: "Вокруг Колумбия вече е зона без престъпност, само за 12 дни!!! Президент DJT" Във втора публикация Тръмп добави списък с актуализации и данни. Още: Кметът на Вашингтон с остра реакция на решението на Тръмп да мобилизира гвардията (ВИДЕО)

"Това е списък, който получавам всеки ден!", каза той. В актуализация от 30 август, публикацията на Тръмп съобщава, че са извършени 76 ареста за различни престъпление и са конфискувани 5 огнестрелни оръжия.

Превиши ли си правата Тръмп?

Припомняме, че на 13 август около 800 бойци от Националната гвардия пристигнаха във Вашингтон по заповед на Тръмп. Военните ще останат в града до 25 септември, а управлението на полицията временно премина под контрола на федералните власти.

Тръмп се закани да прати военни и в други градове.

Местните власти обаче се обявиха против такива мерки и го обвиниха в превишаване на правата. "Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността". За това настоя Тръмп миналият вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските. Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация. Създавайки рядък прецедент за използване на военна сила на територията на страната, американският президент Доналд Тръмп разпореди в събота вечерта на Пентагона да изпрати най-малко 2000 войници от Националната гвардия в отговор на протестите в Лос Анджелис. Недоволството бе предизвикано от строгите му мерки срещу имиграцията, пише тази сутрин в. "Ню Йорк таймс". Тръмп призова войските на Националната гвардия да бъдат поставени под федерален контрол и упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет да ги използва за защита от протестиращите на имиграционните служители и сградите на имиграционните служби.

За втори път президент Тръмп разглежда възможността за използване на военна сила на местна почва за потушаване на протести и безредици, както и за борба с престъпността и с нелегалната миграция. Още по време на първия си мандат негови съветници са го разубеждавали от такава стъпка, но сега той е категоричен, че може да действа и без съгласието на губернаторите на щатите, ако се върне на власт.

"Вашингтон пост" уточнява, че Тръмп е приложил раздел от Закона за въоръжените сили, който му позволява да заобиколи властта на губернатора над Националната гвардия и да призовава тези войски на федерална служба, ако прецени за необходимо, за да отблъсне нашествие или да потуши въстание.

Последният път, когато президент е използвал тази законова мярка (в комбинация със Закона за бунтовете), е бил през 1992 г. Тогава Лос Анджелис е обхванат от мащабни безредици, предизвикани от оправдателната присъда на полицаи за побоя над Родни Кинг, чернокож жител, който твърди, че е станал жертва на полицейско насилие по време на ареста си.

