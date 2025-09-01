Има ли Путин амбиции да превземе Одеса и Харков? Карта зад висш генерал подсказва (СНИМКА)

Кадри, публикувани от руското министерство на отбраната на 30 август, показват карта зад началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, а тя подсказва потенциалните амбиции на Москва да завземе още две украински области - Одеса и Харков. Картата се появи, докато Герасимов изнасяше реч за пролетно-лятната кампания на Русия. Той заяви, че страната ще продължи както боевете на фронта, така и масовите удари по украински градове - въпреки мирните преговори.

Russia’s military leadership is clearly losing it



At Gerasimov’s briefing, a map of Russia was spotted that, in addition to the four occupied Ukrainian regions and Crimea, also included Odesa and Mykolaiv regions as part of Russia.



Another glaring proof of how detached these… pic.twitter.com/txOvNdwq8X — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2025

Защо Русия може да иска Одеса и Харков?

Докато Москва публично настоява за пълен контрол над областите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, картата показва възможни планове, които се простират до Одеса и Харков, нито една от които не е била включена в по-ранните искания на Кремъл.

Русия окупира само около 4% от Харковска област, докато Одеска област остава изцяло под украински контрол. Тя е била обект на интерес от страна на руски официални лица в миналото, но не е била поставяна сред официалните цели на Москва: Русия официално изяви претенции за Одеса, където живеят десетки хиляди българи.

Завладяването и на двете области би дало на Русия контрол над Украинското Черноморие, основни транспортни възли и индустриални центрове – дългогодишни стратегически цели на Москва.

Снимка: Валерий Герасимов, Kremlin.ru

Дискусията за териториални отстъпки започна отново, след като американският президент Доналд Тръмп лансира идеята за "размяна на територии" в разговори с европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски през август в Белия дом. Източник от украинската президентска администрация по-рано съобщи пред Kyiv Independent, че предложението на Москва ще включва оттегляне на Киев от контролираните от Украйна райони на Донецк и Луганск в замяна на частично оттегляне на Русия от областите Суми и Харков.

Зеленски отхвърли такива предложения на 9 август, като заяви, че Украйна няма да отстъпи територия, за да сложи край на войната.

От ноември 2022 г. руските сили са окупирали само 5842 квадратни километра украинска територия, което е около 0,97% от земята на Украйна.

