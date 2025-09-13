Войната в Украйна:

13 септември 2025, 17:25 часа 379 прочитания 0 коментара
Блестящ ученик и мормон: Кой е убиецът на Чарли Кърк?

Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван заради убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър, подкастър и блогър Чарли Кърк, днес продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го е подтикнало към това престъпление и разказват пред местни медии какви са техните впечатления от младия мъж, обобщават Франс прес и БТА.

Блестящ ученик

Робинсън е бил блестящ ученик в гимназията. Отгледан е в духа на мормонската религия, а родителите му са републиканци. От малкия град Вашингтон, в щата Юта е.

Той беше арестуван в четвъртък вечерта американско време след 33-часово издирване. Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп първи обяви, че има задържан вероятен заподозрян за убийството на Чарли Кърк.

Градчето Вашингтон е заобиколено от червеникави каньони и планини. Там къщата на родителите на Робинсън е обикновена и типична за средната американска класа в квартал до месната църква.

Бившата охранителка от местното училище Крис Шуиърман разказва, че арестът на Тайлър е потресъл всички. Той е бил най-голямото дете в семейството и е имал двама братя. Бил е спокоен, уважавал е другите, по-скоро е бил резервиран, споделя Шуиърман.

В училище Тайлър е бил идеалният ученик, от онзи тип хора, които всеки би искал да има в класа си, казва Джайда Фънк, която е била съученичка на Тайлър в продължение на 11 години, от 5 до 16-годишна възраст. "Винаги съм си мислела, че той ще стане бизнесмен или президент на някаква компания“, допълва тя и подчертава, че онова, което е научила сега за Тайлър е наистина неочаквано. Джайда разказва, че Робинсън е бил сдържан в училище, но не и странен, имал е приятели и е разговарял с различни групи момчета.

След като е завършил с отличен успех гимназия през 2021 г., Тайлър за кратко е учил в университет, преди да се насочи към програма за придобиване на познания за електротехник, водена в техническо училище, близо до дома му.

Родителите на Тайлър са били съответно продавач на кухненско обзавеждане и здравна работничка, работила с инвалиди. Те са мормони подобно на много жители на Юта, казва Шуиърман. Те обаче не били практикуващи религията. От осем години не се били появявали в църквата, допълва Шуиърман.

Обучен да стреля

Според американските медии Тайлър Робинсън е бил обучен да стреля, но подготовката му в тази насока била най-банална.

В избирателните регистри родителите на Тайлър са вписани като републиканци, но самият той не е посочвал никаква политическа принадлежност. Според регистрите на щата Юта миналата година той не е гласувал на изборите.

Според губернатора на Юта Спенсър Кокс обаче Тайлър Робинсън се е политизирал през последните няколко години. Пред член на семейството той е споделял враждебността си към Чарли Кърк.

Според полицията бащата на Тайлър е убедил сина си да се предаде на полицията.

Крайноляв 

На местопрестъплението разследващите откриха и гилзи с надписи с антифашистка тоналност. На една от тях е пишело „Ей фашист! Дръж това!“, а на друга е имало препратка към италианската антифашистка песен "Bella Ciao". Оттук дойдоха и предположенията на голяма част от американската десница, че Тайлър Робинсън е крайноляв.

Съученици описват Тайлър Робинсън като фен на видеоигрите. През януари той се сближил и с група почитатели на мощните коли. Сред членовете на тази група той се срещал често с 40-годишния Джей, но не говорел с него за политика. „Беше по-скоро стеснителен, беше запален по колите“, разказва Джей. „Говорехме за мощните коли, за рева, който те издават и за начина, по който те се движат“, допълва Джей и добавя, че е потресен от ареста на Тайлър Робинсън.

Тайлър Робинсън е живял в жилищен комплекс в Сейнт Джордж, на около 10 минути път с кола от дома на родителите си. Притежавал е сива кола „Dodge Challenger“. Съседите му едва го познавали. Хедър Макнайт, негова съседна от над година, го описва като самотен тип, с намусен вид, който винаги карал колата си прекалено бързо. "Винаги беше дистанциран, не поздравяваше никога, просто беше странен“, допълва Хедър, която е медицинска сестра на 50 години. Тя добавя, че не си е представяла, че този човек би извършил едно толкова отвратително престъпление.

Пламен Иванов
