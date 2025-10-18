"Без крале": Масови протести заляха САЩ срещу "неограничената власт" (ВИДЕО)

Хиляди американци излязоха по улиците на Вашингтон и други градове в мащабно протестно движение под надслова "Без крале" (No Kings). Демонстрантите се обявяват срещу това, което наричат "възход на неконтролируемата власт", като основният въпрос, който витае в общественото пространство, е дали недоволството е насочено само срещу Доналд Тръмп, или е защита на фундаментален демократичен принцип.

No Kings: would you join?



People are already out in the streets of Washington D.C. — chanting, holding signs, waving flags. The No Kings protest is spreading across the U.S., calling out what many see as the rise of unchecked power.



But what about you?



Do you support it? Would… pic.twitter.com/SMVoWz44tG — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2025

Улиците на Вашингтон кипят от недоволство

Улиците на столицата Вашингтон са изпълнени с хора, които скандират, развяват знамена и носят плакати. Движението, което се организира предимно в социалните мрежи, бързо набира скорост и се разпространява и в други щати, превръщайки се в национален феномен. Атмосферата е наелектризирана, а посланията по плакатите са категорични – те са там, за да защитят демокрацията.

Тръмп ли е мишената, или нещо по-голямо?

В основата на протеста стои един ключов въпрос, който разделя и анализатори, и участници: Дали това е просто поредният протест срещу Доналд Тръмп, или става дума за нещо много по-дълбоко – идеята, че демокрацията не трябва да се прекланя пред волята на един-единствен човек?

Самото име "Без крале" е директна препратка към основите на американската държавност и борбата срещу монархията. "Не става въпрос за един човек, а за принципа, че никой не е над закона," коментира пред местни медии един от участниците. "Борим се срещу идеята за автократ, без значение кой е той."

Битка за душата на демокрацията

Движението се разгръща на фона на изключително поляризирания политически климат в САЩ и повдига отново дебата за здравето на демократичните институции. Докато за мнозина фигурата на Тръмп остава катализатор на недоволството, посланието на "Без крале" очевидно резонира с по-широките страхове за бъдещето на страната. То задава въпроса, пред който е изправен всеки американец: Къде стоиш ти – с тълпата, или наблюдаваш отстрани?

ОЩЕ: "Без крале в САЩ": Хиляди на протест срещу Тръмп