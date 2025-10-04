Да пробием САЩ с подкупи и шпиони, да смажем Европа: Руски депутат, търсен за убийство, ръси пропаганда (ВИДЕО)

Проникване и превземане на американски институции отвътре. Подкупване на американски политици, за да служат на руската държава. Пряка намеса в изборите в САЩ. Повече пропаганда както в Съединените щати, така и в Европа. Това не е сценарий за филм, а призиви на руския депутат Андрей Луговой. Луговой ги отправи в едно от най-гледаните телевизионни предавания по руската телевизия - "60 минути", с Олга Скабеева.

Луговой е член на Руската либерално-демократична партия. Преди това обаче той е работил в КГБ и то като активен агент, даже командир на взвод. Великобритания го издирва заради подозрения, че взема дейно участие в убийството на Александър Литвиненко и иска есктрадицията му още от 2007 година.

"Трябва да инфилтрираме хора – да "работим" с журналисти, с политици, да ги купуваме. Дълбоко съм убеден в това", заяви Луговой, конкретно визирайки Демократическата партия в САЩ след изричен въпрос на Скабеева. А защо тази партия – защото тя използва "агресивна мека сила" срещу Русия.

Луговой продължи със стратегията – не да се търсят поддръжници на Русия в САЩ, а да се провокират дрязги и спорове между демократи и републиканци. „Да има спиране не само икономически, но и политически“, призова той, визирайки спирането на работата на американското федерално правителство заради липса на пари. Луговой поиска и Русия да се меси в изборите в САЩ, така трябвало, а сега не го правела – Още: Няма пари: Правителството на САЩ спря работа

"Искат провокации? Добре, да им подготвим нещо интересно, за да спрат да правят изявления за провокации и да разберат дълбоко в себе си, че им изпращаме добър сигнал. Защото всички червени линии, които начертахме, са прекрачени от тях отдавна. И не сме отговорили подобаващо на това. Да ги смажем – веднъж и завинаги" - думите на Луговой по адрес на Европа. Според неговата визия, руската пропаганда на Стария континент трябва да се засилва.

Russian State Duma deputy Andrei Lugovoi openly called for infiltrating US institutions, buying American politicians, interfering in elections, and intensifying propaganda operations in Europe and America. pic.twitter.com/ya444elpq6 — WarTranslated (@wartranslated) October 4, 2025