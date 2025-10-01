Няма пари: Правителството на САЩ спря работа

Заради липсата на парти, американското правителство официално спря работа, предаде The New York Times. Новината не е особена изненада предвид разногласията между републиканците и демократите в Конгреса относно вдигането на тавана на американския дълг. Всъщност, от доста години насам почти всяка година се стига до ситуация, в която се водят спешни преговори между двете най-големи партии в САЩ именно заради бюджета и тавана на дълга.

Сегашното спиране на работата на федералните власти в САЩ е първото от 2019 година насам. Тогава част от работата на федералното правителство беше блокирана за 35 дни - и пак по времето на Тръмп като президент. Основна ябълка на раздора беше искането на Тръмп да се отделят пари за строеж на стена по границата с Мексико.

Сега спорът е относно искането на демократите президентът да се съгласи да удължи изтичащите субсидии за здравеопазване и да отмени съкращенията на Medicaid, приети през лятото като част от закона за намаляване на данъците и вътрешната политика на Тръмп. "Ако президентът беше умен, щеше да направи всичко възможно, за да реши тази криза в здравеопазването веднага, защото американците ще го държат отговорен, когато започнат да плащат с 400, 500, 600 долара повече на месец за здравната си осигуровка", каза сенатор Чък Шумер, демократ от Ню Йорк и лидер на малцинството в Сената - Шумър е бил многократно и председател на Сената, когато демократите са имали мнозинство.

Прекратяването на работата стана почти късно снощи, след като демократите в Сената гласуваха само часове преди крайния срок в полунощ, за да блокират плана на републиканците за запазване на федералното финансиране. В две последователни гласувания в Сената, които отразяваха колко остър е станал спорът за финансирането, всяка партия блокира предложението на другата за временни разходи, точно както направи по-рано през месеца.

С гласуване 55 срещу 45, планът на Републиканската партия, който би удължил финансирането до 21 ноември, не успя да събере необходимите 60 гласа за приемане. Републиканците също блокираха плана на демократите, който би удължил финансирането до края на октомври и би добавил над 1 трилион долара разходи за здравеопазване - гласовете бяха 47 "за" срещу 53 "против".

