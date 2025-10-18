"Да се бори с престъпността": Тръмп иска съдът да му разреши разполагането на националната гвардия в Чикаго

Правителството на американския президент Доналд Тръмп поиска в петък от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, предаде Франс прес. Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.

Да се пребори с престъпността

Федерален съд обаче замрази разполагането на войниците, като заяви, че няма достатъчно доказателство, че в щата Илинойс, в който се намира Чикаго, има въоръжено въстание. Апелативна инстанция потвърди в четвъртък това решение.

По тази причина правителството отнесе делото до Върховния съд.

Припомняме, че окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции. Това необичайно решение – извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия – позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции. Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда.

То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.

„Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места“, заяви Джанис Хан, една от ръководителките на окръга. За тази демократка това е отговор „на страха, страданията и хаоса, причинени от тези акции“. Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация и че разбираме какво преживяват, каза тя.

Поддръжниците на тази мярка критикуват акциите срещу незаконни имигранти, които се умножиха из САЩ през последните месеци, особено в големите градове, управлявани от Демократическата партия, от Чикаго до Вашингтон и Лос Анджелис. Администрацията на Тръмп категорично отрича обвиненията за расово профилиране.

